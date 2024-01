L’Atletico Ascoli resiste a Campobasso

1

ATLETICO ASCOLI

1

: Esposito 6; Bonacchi 6, Di Filippo 6 (69′ Coquin 6), Nonni 5,5; Pacillo 6,5, Grandis 5,5 (58′ Abonckelet 6), Maldonado 7, Lombari 6 (69′ Pontillo 6), Lambiase 5,5 (58′ Chrysovergis 6); Di Nardo 6 (69′ Persichini 6), Romero 6. A disp.: Di Donato, Gonzalez, De Cerchio, Sdaigui. All.: Pergolizzi 6

ATLETICO ASCOLI: Pompei 6,5; Camilloni 6,5, Feltrin 6,5, Severini 6,5, Valentino 6 (65′ Gurini 6); Traini 6,5, Mazzarani 7, Olivieri 6,5, Vechiarello 7; Minicucci 7 (75′ Cesario 6), Ciabuschi 7 (72′ Pedrini 6). A disp.: Canullo, Marucci, Pinto, Dondoni, Ceccarelli, Cesario, Alborino. All.: Seccardini 7

Arbitro: Toro di Catania

Reti: 2′ Maldonado, 17′ Ciabuschi

Note: espulso al 94′ Nonni per doppia ammonizione. Ammoniti Grandis, Pacillo, Nonni (C), Camilloni (A). Presenti circa 2.600 spettatori.

L’Atletico Ascoli si conferma bestia nera del Campobasso e strappa un punto molto pesante sul campo della capolista. Grande prestazione della squadra di mister Seccardini, che si conferma formazione ostica per tutte le big del campionato: succede tutto nel primo tempo, con Ciabuschi che risponde al vantaggio-lampo di Maldonado, con gli ospiti che nella ripresa chiudono bene i varchi.

L’avvio di partita è tutto di marca locale, con il Campobasso che sblocca le ostilità dopo appena 2’ di gioco: Maldonado recupera palla e dal limite dell’area lascia partire una precisa conclusione che beffa Pompei per l’1-0. Sembra l’inizio di un pomeriggio da incubo per l’Atletico Ascoli, che ha però il merito di non disunirsi e al 17’ arriva il perentorio pareggio ospite: Ciabuschi sale più in alto di tutti e con una precisa incornata fa subito 1-1. La gara resta vibrante e con diverse occasioni per parte: al 21’ il Campobasso sfiora il nuovo vantaggio, ma il colpo di testa di Romero si stampa sul palo. I padroni di casa insistono poco dopo, trovando però la reazione di Pompei che si supera sul tentativo di Nonni. Il primo tempo scivola via, con l’Atletico Ascoli che sfiora anche il colpo grosso con Minicucci.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, con gli ospiti più attenti in fase difensiva nel non concedere varchi. Il Campobasso prova a trovare forze fresche dalla panchina e al 62’ è Romero a sciupare una ghiotta occasione spedendo alto da ottima posizione. Seccardini decide allora di gettare nella mischia Gurini e Pedrini, ma le folate offensive dell’Atletico Ascoli restano poche e raramente pericolose. A distinguersi per gli ospiti, invece, è il pacchetto difensivo che controlla senza problemi le bocche da fuoco della capolista: succede poco, con il risultato che resta cristallizzato fino al triplice fischio. Arriva così un punto prezioso per l’Atletico Ascoli, che si conferma grande con le grandi: nel finale da segnalare solo il rosso a Nonni per doppia ammonizione, che però non sposta gli equilibri.