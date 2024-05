L’Atletico Centobuchi si ferma ad undici metri

Atletico Centobuchi

2

Portuali Dorica

4

(dopo i calci di rigore)

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (1’ pts Picciola), Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (13’ st Zadro), Pietropaolo, Galli (19’ st Liberati), Napolano, Cialini. All. Fusco

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (1’ pts Giampaoletti), Savini, Santoni, De Marco, Sassaroli, Gioacchini (19’ st Mascambruni), Marzioni (24’ st Lazzarini), Candolfi (10’ pts Piermattei - 13’ sts Pascali). All. Ceccarelli

Arbitro: Ferroni di Fermo (Assistenti: Paradisi (PS) e Bellagamba (MC)

Note – Ammoniti: Gioacchini, Ragni, Veccia, Galli, Fabi Cannella, Cialini, Zadro, Sassaroli, Santoni. Espulso al 13’ pts Filipponi. Angoli: 6-7. Recuperi: 2’+4’ (1’+2’ nei supplementari).

Sequenza calci di rigore: Mascambruni - gol; Napolano - parato; Savini - gol; Liberati - gol; De Marco - gol; Pietropaolo - gol; Giampaoletti - gol; Cialini - parato.

Alla fine di una sfida non bella ma molto combattuta, l’hanno spuntata i ragazzi del Portuali Dorica, grazie all’infallibilità dal dischetto e alla bravura di Tavoni. La gara si accende subito, parte meglio l’Atletico Centobuchi che al 2’ crea un’opportunità con Napolano, sul suo pallone Galli arriva con un attimo di ritardo e Tavoni devia in corner. La replica dei portuali al 6’ con Sassaroli dal limite, Camaioni smanaccia in angolo. Al 18’ ancora un pallone di Veccia che su punizione, da centrocampo, pesca Galli in area, sinistro al volo e palla sull’esterno della rete. Veccia ancora sugli scudi a cavallo della mezzora, prima un bel tiro dopo un’iniziativa interessante del duo Napolano – Filipponi, quindi da 40 metri mette un bel pallone in area per Cialini che viene anticipato da Santoni, ottima l’uscita di Tavoni che evita l’autogol. Al 35’ Napolano vede lo spazio e ci prova da oltre 30 metri, il portiere è attento e respinge. Candolfi mette in mezzo un bel pallone, Stacchiotti mette in corner rischiando l’autogol. Sale in cattedra Napolano che al 25’ st illumina con un lancio di 50 metri, palla a Liberati che da posizione defilata costringe Tavoni a salvarsi in corner. Due minuti dopo Napolano si mette in proprio e da grande distanza scaglia un tiro che costringe Tavoni ad un ottimo intervento. Si va ai supplementari: nel primo l’Atletico Centobuchi sembra averne di più ma il gol nona arriva. Poi con l’uomo in meno prova a gestire. Si va ai rigori e qui i ragazzi di mister Ceccarelli sono perfetti.