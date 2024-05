L’Atletico non si arrende. E vuole il ripescaggio

L’amarezza arriva dal dischetto per l’Atletico Centobuchi, protagonista di una stagione superlativa nel girone B di Promozione con un finale dal sapore decisamente amaro. Seconda in classifica dietro il super Matelica, play-off di girone conquistati con il pari sul Corridonia e poi col successo sulla Vigor Castelfidardo, il disco rosso al sogno Eccellenza arriva allo spareggio finale di Civitanova Marche per mano dei Portuali Ancona. Gara estremamente equilibrata e chiusa ai calci di rigore, dopo che i supplementari sono andati a reti inviolate. Dal dischetto decisivi i due rigori parati dall’estremo ospite Tavoni. Mastica amaro Salvatore Fusco, tecnico dell’Atletico Centobuchi, ma c’è anche grande orgoglio per il cammino dei suoi ragazzi: "Il rimpianto più grande è quello di averla persa ai rigori ed essere rimasti in dieci nel secondo tempo supplementare per una nostra incertezza. Nel primo tempo abbiamo creato di più noi, giocando bene a calcio e avendo anche opportunità buone per andare in vantaggio. Nel secondo tempo loro hanno preso campo, palleggiando di più ma tirando sempre da fuori. Col tempo abbiamo ripreso a macinare gioco, una grande occasione con Cialini e nel complesso non penso di esagerare dicendo che il loro portiere è stato il migliore in campo, non solo per i rigori neutralizzati. Questo è il calcio, ho ringraziato i miei ragazzi e sono felice per il percorso che abbiamo fatto disputando un campionato strepitoso, giocatori e gruppo sono stati fantastici. Abbiamo sfiorato un traguardo enorme e speriamo in futuro di poter rivivere emozioni di questo tipo magari con un esito diverso". Dopo la finalissima contro il Portuali Dorica, il presidente Piero De Carolis ha consegnato una maglia celebrativa a mister Salvatore Fusco per le 100 panchine in biancazzurro. "In questi anni abbiamo costruito qualcosa di unico, una famiglia, un gruppo vero e abbiamo raggiunto tanti bei traguardi assieme e se siamo arrivati fin qui oggi è soprattutto grazie a te. L’epilogo non è stato quello che sognavamo ma la società farà di tutto per poter disputare il prossimo campionato di Eccellenza attraverso la domanda di ripescaggio".

Infatti i Portuali Ancona sedicesima squadra di Eccellenza ma le speranze dell’Atletico Centobuchi sono legate al Castelfidardo impegnato negli spareggi nazionali di Eccellenza. Una promozione in D dei biancoverdi, spalancherebbe le porte dell’Eccellenza al Centobuchi che è assolutamente prima nella graduatoria ripescaggi per il massimo torneo regionale. E sarebbe assolutamente un premio meritato per Fusco e i suoi ragazzi.