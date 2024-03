Lauro e Arrigoni non si arrendono:: "Dobbiamo crederci, ci sono gli scontri diretti"

"Nel primo tempo abbiamo creato qualcosa in meno rispetto alla ripresa e commesso qualche errore. Peccato aver preso il gol nel nostro momento migliore. Sono stati bravi gli avversari a sfruttare una palla persa. Dobbiamo migliorare in queste situazioni, fare fallo un po’ prima. E dobbiamo essere anche più bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo". Così si è espresso a fine gara il tecnico Maurizio Lauro. "Quando sono tornato ho detto ai ragazzi di recuperare le nostre certezze e non smettere di fare calcio. Lo hanno fatto. Dobbiamo continuare a crederci per la maglia che indossiamo e per il pubblico che ci segue, dobbiamo dare tutto da qui alla fine". "Se prima ci credevamo, ora ci crediamo ancora di più – ha rincarato Arrigoni -, abbiamo gli scontri diretti, sta a noi superarli e vincerle tutte".