Lauro: "Una vittoria tutto cuore. E finalmente nei minuti finali"

La corsa prosegue, battere lo United Riccione è stato davvero difficile ma i tre punti ci sono e aver vinto in quel modo vale anche sotto altri aspetti, come spiega Maurizio Lauro: "Finalmente i minuti finali ci hanno portato una vittoria che era meritata contro un avversario molto forte, quindi siamo molto contenti era fondamentale". Nel calcio per vincere serve tutto e come spiega Lauro oltre alla testa e ai piedi occorre anche il cuore: "È una vittoria tutto cuore: c’era già stato un cross prima dove potevamo fare gol poi ci siamo riusciti all’ultimo pallone". Maurizio Lauro chiude così il suo commento: "Conta tanto vincere così forse è la prima volta, finalmente col coraggio con tanta forza mentale le altre volte abbiamo vinto col merito,col gioco, con la superiorità". Si parla anche delle scelte effettuate da Maurizio Lauro che chiarisce così: "Oggi Berberini e Cardona sono andati in tribuna perché siamo tanti e in panchina avevamo molti centrocampisti, magari la prossima vota saranno titolari".

Tornato nella sua romagna anche Alex Sirri alla fine ha preso la parola per esprimere la soddisfazione della squadra: "Era troppo che ci girava male, siamo venuti qui fiduciosi sapevamo di incontrare una ottima squadra e che si sarebbe deciso l’incontro su dei dettagli". Il capitano della Sambenedettese spiega cosa ha spinto lui e i compagni negli ultimi minuti: "Eravamo arrabbiati nelle ultime due partite abbiamo concesso tre occasioni e abbiamo subito tre gol era ingiusto restare con due punti invece che con sei".

Luca Senigagliesi si è tolto la soddisfazione di segnare il secondo gol, un colpo che secondo il suo allenatore ha nelle corde: "Ha ragione il mister, sono contento per il gol e per la vittoria, sul gol devo dire che ho visto il loro centrocampista un po largo gli ho tagliato alle spalle ho controllato e infilato il portiere fra le gambe".

Roberto Daltri