L’auto va a fuoco mentre è alla guida. Attimi di panico

Mentre è alla guida l’auto prende fuoco, momenti di panico a Castel di Lama. Attimi di paura ieri mattina, intorno alle 8.10, nei pressi di Sambuco, quando un’auto, una Mercedes Classe C, mentre era in transito, in direzione Ascoli, ha preso fuoco. L’autista mentre percorreva la strada ha notato che qualcosa non andava. E’ riuscito a fermarsi in tempo e a scendere mentre l’auto ha preso fuoco. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno completamente avvolto la vettura, iniziando a divorarla dalla parte anteriore sprigionando anche una colonna di fumo intenso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: probabilmente si è trattato di un corto circuito. Sono stati momenti concitati non solo per l’automobilista, ma anche per gli abitanti delle case vicino la strada che non hanno potuto fare altro che chiedere aiuto. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco di Ascoli, che hanno provveduto a domare l’incendio e, alla fine delle attività, a rimettere in sicurezza la zona. Purtroppo il rogo è divampato in maniera irreparabile e in poco tempo le fiamme hanno avvolto la Mercedes che è stata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno spento il rogo. L’incendio non si è esteso ad altre auto e per fortuna non ci sono stati feriti. L’auto infine è stata recuperata e rimossa dalla strada da un carroattrezzi.

m.g.l.