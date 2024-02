L’Avis festeggia 85 anni. Sabato l’assemblea dei soci

Sabato, alle 16, nei locali del Circolo cittadino in corso Mazzini ad Ascoli, avrà luogo l’assemblea ordinaria dei soci dell’Avis comunale. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio che si è chiuso lo scorso 31 dicembre, e l’approvazione del bilancio previsionale relativo all’anno 2024, oltre alla nomina dei delegati dell’assemblea provinciale e l’indicazione dei candidati a partecipare alle assemblee regionale e nazionale. "L’assemblea annuale dei soci – sottolinea la presidente dell’Avis di Ascoli, Maria Pia Mancini - è un’occasione speciale per l’Avis. E’ un momento di confronto, di crescita, dove il contributo di ogni singolo socio è molto importante. Quest’anno, inoltre, la nostra sezione comunale festeggerà 85 anni dalla sua fondazione, per cui invitiamo tutti i soci a partecipare e insieme a contribuire a offrire un servizio prezioso alla comunità".