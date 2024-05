Lavorazione della paglia, i premiati del De Minicis

La tradizione della lavorazione della paglia vista attraverso gli occhi dei bambini. E’ questo l’elemento cardine intorno a cui ruota la borsa di studio ‘L’arte del cappello. Il futuro s’intreccia con l’antico mestiere’. Si è tenuta ieri presso la sala consiliare di Montappone, la premiazione nel ricordo di Giuliano De Minicis, giunto quest’anno alle 4° edizione. In sala presenti il sindaco Mauro Ferranti; il vice Mario Amerino Clementi; la fiduciaria della scuola media di Montappone Isabella Di Chiara, che ha portato i saluti della Dirigente Simona Flammini; e ovviamente Luca e Paola De Minicis, rispettivamente figlio e sorella di Giuliano De Minicis, ideatori della borsa di studio rivolta agli alunni della scuola media del paese. Massiccia quest’anno l’adesione alla borsa di studio che ha visto partecipare 24 alunni, che hanno presentato 12 elaborati di alta qualità, dando libero slancio alla creatività. La giuria tecnica alla fine ha decretato i vincitori, al 1° posto si sono piazzate Dalila Vallasciani, Emma Dichiara e Raissa Criante che hanno ricevuto un premio di 600 euro in buoni acquisto; il 2° premio del valore di 400 euro è invece andato a Sara Wakil e Sara Fattah; menzione e premi speciali per il 3° premio ex equo agli alunni: Ilian Cancellieri; Sara Frontoni e Virginia Sardini; Mattia Petracci e Christian Monterotti. Il sindaco Mauro Ferranti, ricordando con commozione Giuliano De Minicis, ha esaltato i lavori dei ragazzi.