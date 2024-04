Lavori a Pagliare sulle strade: stop alle buche

Stop con le buche nella cittadina di Pagliare. Sono partiti i lavori di sistemazione, fresatura e riasfaltatura, delle vie più ammalorate che si trovano nel cuore della cittadina di Pagliare del Tronto. Gli interventi riguardano via Nino Ciabattoni, via Vittorio Emanuele, via De Gasperi dove si sta intervenendo con la posa del nuovo manto di asfalto. Durante i lavori le strade sono state chiuse al transito. Intanto i cittadini chiedono che sulle vie si ponga maggiore attenzione, in termini di sicurezza. Il nuovo asfalto rappresenta un importante intervento.