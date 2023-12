Lavori ai ponti sull’Albula, il maltempo ritarda il cantiere: come cambia il traffico

Ponti sull’Albula, il maltempo rallenta i lavori attesi da San Benedetto: le modifiche alla viabilità sono state riprogrammate per limitare i disagi al traffico nei giorni di mercato cittadino. Nel quadro dei lavori per il rinnovo degli asfalti dei due dei principali viadotti sull’Albula, quello di via Bassi e quello di via Curzi, a causa del maltempo si è reso necessario riprogrammare le operazioni e, di conseguenza, le modifiche alla viabilità. L’interdizione al transito sul ponte tra via Bassi e via Piemonte, attualmente in vigore, è quindi prolungata fino al termine dei lavori. Per quanto riguarda invece il ponte tra via Curzi e viale De Gasperi, gli interventi sono stati riprogrammati per mercoledì 6 dicembre. In quella data, il transito sul ponte sarà interrotto, dalle 7 fino al termine delle operazioni. L’amministrazione ricorda la raccomandazione del comando della Polizia Municipale, che sottolinea la necessità di impiegare percorsi alternativi, evitando per quanto possibile il transito nelle vicinanze dei cantieri, al fine di non appesantire il traffico nell’area. Per raggiungere il centro cittadino, il vertice di Viale De Gasperi consiglia di percorrere la Statale 16 o il lungomare. Immancabili i disagi lungo la sezione est della città, con il lungomare a più riprese intasato a causa della deviazione. Rallentamenti impossibili da evitare quando c’è da mettere nuovo bitume in riviera. Proprio in questo periodo, infatti, il comune ha avviato la prima di tre tranche del piano asfalti: un’operazione dal costo complessivo pari a 450mila euro che coinvolge, in questo lotto, via Colleoni, via Conquiste, via Golgi, via Leopardi, via Madonna della Pietà, via Marsala, via Santa Lucia e viale dello Sport. A queste strade vanno aggiunte quelle del quartiere Agraria, per le quali sono stati stanziati, anni fa, 480mila euro. Infine, l’anno prossimo partirà il cantiere lungo la Strada Statale 16, per il rifacimento dei 7 chilometri di Nazionale che attraversano San Benedetto. Il ponte di via Ugo Bassi, peraltro, è stato oggetto di un altro intervento, questa volta per la sicurezza. Visti gli ammaloramenti al di sotto del piano stradale, infatti, il comune ha dovuto prevedere un’opera di adeguamento finanziata con 300mila euro. Una sorte simile è toccata al ponte gemello di via Trieste, quello che dà sulla foce dell’Albula: in questo caso, la messa in sicurezza ha richiesto uno stanziamento di 1,3 milioni. Cantieri su cantieri, e disagi che si sommano senza soluzione di continuità.

Giuseppe Di Marco