Lavori e code, un’altra giornata di follia in A14

Un’altra giornata di forti disagi in A 14 a causa di un tamponamento fra quattro veicoli sulla corsia sud all’interno della galleria Vinci, in territorio di Cupra. Traffico bloccato e auto sulla statale Adriatica, paralizzata la fascia costiera. L’incidente intorno alle 10,30 ed ha visto coinvolti due autotreni, una bisarca con targa straniera ed un furgone. Il conducente della bisarca è rimasto bloccato all’interno della cabina ed è stato estratto dai vigili del fuoco, accorsi sul posto dal distaccamento di San Benedetto e dal comando di Fermo. Intanto la centrale operativa del 118 aveva fatto convergere sul posto due ambulanze della Potes ed anche l’eliambulanza di Ancona, poiché le condizioni del paziente erano apparse complicate. Il velivolo è rimasto in zona per parecchio tempo cercando anche una piazzola dove poter atterrare nel punto più vicino al luogo del sinistro. Alla fine delle operazioni di soccorso l’autotrenista straniero B. G. di 59 anni è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di San Benedetto, poiché non ha subito danni importanti. Traffico bloccato, incolonnamenti chilometrici fin oltre le ore 13, quando ha iniziato a scorrere lentamente tra scambi di carreggiata e cantieri. Se in autostrada la situazione è stata a dir poco pesante, non è andata molto meglio lungo la statale Adriatica, dove tra mezzogiorno e le 13 la fila arrivava oltre l’abitato di Cupra Marittima, dove l’impianto semaforico in zona nord è stato prontamente messo in modalità lampeggiante, cosa che invece non è avvenuta a Grottammare che, in buona sostanza, ha fatto da tappo creando disagi importanti. Circa 45 minuti per arrivare da Marina di Massignano a nord di San Benedetto.

Nel pomeriggio lunghe code, anche in corsia nord per la presenza di scambi di carreggiata in prossimità dei cantieri. Centinaia di automobilisti hanno abbandonato l’A14 al casello di San Benedetto per rientrare in quello di Pedaso. Inevitabili i disagi nei centri abitati di Porto d’Ascoli, Grottammare e Cupra.

Ma. Ie.