Lavori sulle strade bianche

A Cupra Marittima sono in fase di completamento i lavori di sistemazione delle strade bianche comunali. "Si tratta di un intervento che ha previsto la posa di materiale stabilizzato, la riprofilatura della strada a ’schiena d’asino’ e il posizionamento di alcuni tombini per consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche a salvaguardia del manto stradale stesso – fa sapere il sindaco Alessio Piersimoni – Un tipo di intervento più strutturato rispetto alla manutenzione ordinaria al fine di garantire una maggior durata del manto stradale evitando la formazione di buche e danneggiamenti vari dello stesso". Le strade interessate dai lavori di manutenzione straordinaria sono: Matarica; Colle Bruno (da ultimare); San Michele vecchia; strada di collegamento da via San Silvestro a via Ciccarelli; piazzale via evangelisti (da fare). Di recente altri interventi stradali erano stati eseguiti lungo strade urbane.