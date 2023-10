Le Acli entrano nelle scuole medie per insegnare rispetto ed equità sociale

Le Acli di Ascoli promuovono un nuovo progetto dedicato ai giovani. Si tratta di ‘Colture -Visioni in azione’ e si pone quale obiettivo quello di fornire, con azioni pratiche e laboratori, determinati input e strumenti a circa 450 studenti delle medie. "Il progetto coinvolge diverse istituzioni – dice Claudio Bachetti, presidente delle Acli provinciali –, partendo da sette associazioni del terzo settore passando per nove comuni e sei istituti scolastici. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di laboratori nelle scuole, con un valore sociale e educativo molto alto". Tra i protagonisti delle attività progettuali, 17 studenti della classe quinta grafica del liceo artistico ‘Licini’ in qualità di animatori, e 30 giovani delle associazioni partner in veste di operatori. Il progetto si propone il raggiungimento di obiettivi quali: sensibilizzare i giovani sul tema dell’accesso in modo equo alla ricchezza e alle opportunità che la società offre, fornire loro le chiavi interpretative delle dinamiche macroeconomiche, renderli consapevoli del proprio potere come consumatori, aiutarli nell’utilizzo dei social media finalizzato ad azioni di cittadinanza attiva. Le scuole partner del progetto sono: gli Isc ‘Ascoli Centro-D’Azeglio’, ‘Borgo Solestà-Cantalamessa’, ‘Folignano-Maltignano’, ‘Spinetoli-Monsanpolo-Acquaviva’, ‘Interprovinciale dei Sibillini’ e l’Iis ‘Orsini-Licini’.