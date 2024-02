Le Cento torri e le Marche nel villaggio di Sanremo

Il Piceno a Sanremo. Dal 5 al 10 febbraio, in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Una vetrina importante e prestigiosa che Ascoli e gli altri comuni della provincia condivideranno con tutte le Marche, presenti con uno spazio nel Villaggio del Festival (Villa Ormond) su iniziativa della Camera di Commercio e della Regione. Sei giorni nel corso dei quali, le cinque province marchigiane porteranno e promuoveranno un po’ del loro territorio. Alle ‘cento torri’ sarà dedicato il giorno di apertura, lunedì prossimo 5 febbraio, quando sfilerà per le vie di Sanremo una piccola delegazione della Quintana (il gruppo comunale con il Magnifico messere, il sindaco Marco Fioravanti), e quello di chiusura, sabato 10 febbraio, con un programma che prevede: l’esibizione del Piceno Pop Chorus insieme a altri due momenti quali ‘Il ritmo della tradizione marchigiana’ e ‘Le fate scendono a Sanremo’. Sarà presente anche il Bim Tronto con il presidente Luigi Contisciani, consorzio che raggruppa tutti i comuni del Piceno. "Sarà qualcosa di importante per la Camera di commercio delle Marche e per la regione – dice il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini –. Sanremo seguirà alla Bit di Milano, dove saremo altresì presenti. Siamo riusciti a esserci in via esclusiva nella città ligure, stazioneremo sulla piazza con info point, e avremo a disposizione alcuni momenti all’interno di villa Ormond per promuovere la nostra regione. La bellezza di questo evento è che tutte le Marche si sono mosse all’unisono". "Qualche anno fa – continua il sindaco di Ascoli e presidente Anci Marche, Marco Fioravanti – era impensabile avere la Regione Marche nel villaggio di Sanremo. Sarà l’unica regione d’Italia presente a Sanremo, nel villaggio del Festival. Questa è una cosa nuova, non scontata. C’è una rete a livello territoriale che funziona. Faremo vivere alle persone che non sono state mai nelle Marche un’esperienza nuova, dove si respira l’autenticità della nostra regione. Con la Quintana faremo una sfilata, il 5 febbraio, per le strade di Sanremo". ‘E’ un piacere essere stato coinvolto come partner istituzionale – conclude il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani – e per portare avanti questa macchina organizzativa".

l.c.