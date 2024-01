Le infezioni che circolano in questo periodo

Oltre a quello influenzale, in questo periodo stanno circolando anche il virus Sars-Cov-2, ovvero il Covid-19, e il virus sinciziale. I sintomi più frequenti di quest’ultimo sono rappresentati da rinite, faringite e tosse, che iniziano 3/5 giorni dopo il contagio. Nei bambini più piccoli, però, l’infezione può causare una malattia dell’apparato respiratorio inferiore (bronchiolite o polmonite) che comporta, necessariamente, il ricovero in ospedale, anche perché colpisce soprattutto i neonati. "Sono virus – spiega Angelini – che stanno circolando insieme a quello dell’influenza. Il sinciziale può creare, soprattutto nei bambini, forme di bronchiolite che sono frequenti sotto ai sei mesi di vita. Si prevedeva ed è accaduto". Nonostante la severità della sintomatologia dell’influenza di quest’anno, nel Piceno non sono stati registrati, fortunatamente, decessi, ma solo alcuni ricoveri. "Si tratta, per quanto riguarda le ospedalizzazioni, di persone anziane – conclude Angelini – con patologie sottostanti, con malattie croniche. Abbiamo registrato, comunque, solo alcuni ricoveri nella nostra provincia".

l. c.