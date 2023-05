Le iniziative di Legambiente

Il cattivo tempo dei giorni scorsi non ha fermato l’iniziativa del circolo Legambiente Civico Verde Grottammare e la passeggiata nel tratto di spiaggia dal Circolo Velico ’Le Grotte’ fino al circolo Amici Del Mare. Nonostante il passaggio delle ruspe del comune per rimuovere i primi detriti trasportati a riva dalle mareggiate, i volontari hanno raccolto ben sette sacchi colmi di rifiuti. Grazie all’ospitalità dei responsabili del Circolo Velico ’Le Grotte’, che dispongono una bella sala, al termine della passeggiata ecologica si è parlato di mare, dello scoglio di San Nicola e di sensibilizzazione ambientale. Nel pomeriggio, invece, si è tenuto il secondo step dell’iniziativa nella sala del cinema dell’Ospitale, nel paese alto di Grottammare. Gli organizzatori hanno proiettato il documentario dei fondali marini davanti alla nostra costa le cui immagini sono state girate e montate dai sub Davide Tamburrini e Catia Nucci.