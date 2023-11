Le magliette speciali e l’aiuto alle associazioni

Per Natale un altro contributo all’Associazione ’X Mano’ che aiuta i ragazzi con disabilità, è arrivato dall’Associazione ’Memorie di mare d’amare’, all’interno della quale è nata la bella iniziativa ’Bellacuggg’ per opera di Pasquale Ferrari e Antonio Capocasa, che hanno ideato le magliette con il logo del detto sambenedettese. Il ricavato della vendita delle diverse magliette e felpe, che stanno andando a ruba, viene devoluto in beneficenza alle associazioni che si occupano delle persone con problemi. Presto, anticipano gli organizzatori, ci sarà anche l’asta dei quadri di artisti che hanno partecipato alla mostra estemporanea promossa l’estate scorsa dall’associazione pescatori. I dipinti che si sono aggiudicati i primi premi nelle diverse categorie, resteranno perennemente nell’Associazione per dare corpo a una sorta di memorie legate al mare, gli altri saranno venduti all’asta e il ricavato sarà dato in beneficenza.