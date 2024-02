Le nostre montagne marroni

di Eleonora Grossi

Un anno senza inverno. E se il bianco Natale non fa parte delle nostre latitudini, e non preoccupa più di tanto un dicembre secco e mite, gennaio e febbraio sono tradizionalmente i mesi in cui nel Piceno nevica, anche a bassa quota. Invece arriva un altro schiaffo dal cambiamento climatico in atto. Quella che si conclude è stata la settimana delle proteste dei trattori contro il Green Deal europeo. Piano che è pieno di cose da aggiustare per non danneggiare i piccoli agricoltori, ma dobbiamo ricordarci che non c’è alternativa al futuro. Senza cambiare radicalmente stile di vita, la neve non tornerà: e se non c’è neve in quota, non c’è acqua a valle.