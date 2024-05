"Le procedure per salvare le imprese"

"Basta illudere i concessionari di spiaggia: questa categoria va tutelata proprio avviando le procedure di assegnazione previste dalla direttiva Ue". È così che Paolo Canducci commenta lo stop alle proroghe per i balneari. "Il Consiglio di Stato – dice il leader sambenedettese dei Verdi – non ha fatto altro che confermare i nostri dubbi da noi espressi. Concedere la proroga ai balneari senza avviare le procedure di gara non aiuta la categoria, che ora non sa cosa fare. Il comune di San Benedetto avrebbe dovuto dare inizio all’iter per la nuova assegnazione del demanio marittimo. Non possiamo più pensare che tutto resterà così come è sempre stato. Per tutelare il mercato turistico sarebbe stata necessaria un’azione differente". Il capogruppo ne ha anche per il governo centrale: "Tutti i prosegue Canducci – dovrebbero essere tesi a redigere i requisiti per l’accesso ai bandi, nonché a calcolare un equo indennizzo da riconoscere ai balneari. L’unica cosa certa è che nell’incertezza non si fanno investimenti. Senza le giuste misure, ad essere penalizzato sarà il turista".