Le torri da visitare. L’idea di Cinzia Cordivani:: "Apro le porte ai turisti"

La ceramista Cinzia Cordivani lancia un appello: "Ascoli deve avere una torre visitabile". Per questo motivo, nei prossimi giorni, ha organizzato visite al basamento di una torre situata in rua della Campana, al civico 8. Turisti, visitatori, scolaresche e gruppi organizzati avranno l’opportunità di scoprire la storia e la bellezza di uno degli elementi architettonici che caratterizzano la città di Ascoli. Cinzia Cordivani gestisce una bottega di ceramica proprio vicino all’ingresso della torre in Rua della Campana, 14. Frequentemente i turisti le chiedevano come fosse l’interno della torre. E visto che risiede nei pressi ha voluto mettere a disposizione la parte del basamento per permettere a tutti di visitarlo. "La caratteristica che colpisce subito entrando è la lunghezza e lo spessore delle mura – spiega – segno del ruolo difensivo che aveva. All’interno c’è una chiusura di circa due metri e un arco in travertino di epoca medievale che rendono l’ambiente ancora più suggestivo". Non è una mera apertura, ma dietro c’è uno studio vero e proprio. "Mi sto dedicando a una ricerca storica per saperne di più. All’interno della torre si trova un’armatura con un viso mummificato di un cavaliere errante e un merlo imponente. I visitatori potranno apprezzarne la bellezza e scattare foto" aggiunge Cordivani che ha anche creato delle chiavi delle torri in maiolica. Per informazioni e prenotazioni per la visita alla torre 3334939910.

p. erc.