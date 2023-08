’Le vie della musica’ a Belmonte

Partirà oggi e proseguirà fino al 19 agosto con tre appuntamenti mirati, la settima edizione della manifestazione ‘Le via delle Musica’, che punta a valorizzare gli scorci più caratteristici del borgo di Belmonte Piceno con musica d’autore. Tutti e tre gli appuntamenti si terranno con inizio alle 21,30 in piazza Giacomo Leopardi, si parte oggi con l’esibizione del gruppo ‘Energetic Danze’, spettacolo di pizzica salentina; si proseguirà il 13 agosto con il ‘Marcello Barissani Goup’ che proporrà musiche popolari argentine; e si chiuderà il 19 agosto con ‘L’orchestra Junior’ del conservatorio di Brescia che sta effettuando una tournée nelle Marche. "Abbiamo voluto riproporre anche quest’anno un appuntamento gradito al pubblico – spiega il sindaco Ivano Bascioni – una formula che riesce a richiamare ospiti anche dai paesi limitrofi . Le via delle musica sono nate come iniziative di promozione delle bellezze del territorio, da vivere in tranquillità ascoltando melodie popolari, musica d’autore e classica e altro ancora con artisti di alto profilo. Un’occasione in più per godersi le serate estive all’aperto. Durante i concerti sarà aperto il Museo dei Piceni, in caso di maltempo l’evento sarà rimandato".