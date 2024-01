L’elpidiense dell’anno è uno sportivo, il campione di vela Renzo Grottesi:: "Il premio sarà sull’equipaggio"

A Sant’Elpidio lo sport è un settore d’eccellenza e la riprova arriva dal Premio Elpidiense dell’anno che anche per il 2023 ha visto l’ambita statuetta assegnata a uno sportivo, il pluricampione di vela, Renzo Grottesi che, orgoglioso di questo ambito riconoscimento assegnatogli da Ente Contesa e Comune e ha deciso di ricambiare diventando ambasciatore della sua città nelle competizioni mondiali che lo porteranno a solcare i mari con Be wild: "Lo stemma di questo premio sarà presente su tutto l’equipaggio". Attestati di benemerenza sono stati consegnati ad Angelo Antonucci (chef Redbull Racing), Ivan Traini (per l’attività che svolge in ambito sociale), Roberto Cassetta (ambito sociale e ambientale), Alessandro Nasini (allenatore under 17 Perugia Calcio), Anthoni Silenzi (campione ciclismo), Alessandro D’Andrea (vincitore campionato Csi Master 4), Giulio Berdini e Leonardo Corvari (Pagelle d’Oro 2023), per i 50 anni di attività al Formificio Enzo e al Ristorante ‘Il Merendero’ e per i 20 anni al ‘Pan del re’. Premio speciale ‘Filippo Fratalocchi’ a Massimo Tombolini (direttore generale Banco Credito Cooperativo Marchigiano) e Premio speciale ‘Marietta Gioia’ al giovane donatore di midollo, Edoardo Toscanella.