L’ex Padoin resta nello staff Juve

L’ex Simone Padoin sarà l’unico tesserato della Juve a restare in sella dopo l’esonero di Massimiliano Allegri e del suo staff. Il 40enne vestì la maglia dell’Ascoli nella tormentata stagione 2019-2020 per poi chiudere la sua carriera in mezzo al campo nell’1-1 di Brescia dell’annata successiva. Esattamente alla prima di Bertotto sulla panchina del Picchio. Nell’occasione subentrò nel finale di gara per rilevare Sarzi Puttini a una decina di minuti dall’epilogo. Sotto le cento torri Padoin iniziò la sua esperienza come centrocampista, nel suo ruolo naturale di mezzala sinistra, per poi essere spesso impiegato successivamente anche nei panni di terzino mancino. Decise di risolvere il suo vincolo contrattuale col club di corso Vittorio proprio nei giorni seguenti all’incontro del Rigamonti. In bianconero collezionò 32 presenze in partite ufficiali.