Lido degli Aranci in festa: weekend di dialetto, libri e folklore

Domani sera alle ore 21,15 al teatro Kursaal di Grottammare, andrà in scena ’Rido con l’arancio - Gran gala del folklore marchigiano’, una serata all’insegna del dialetto marchigiano. Per festeggiare il 32° anniversario della fondazione della Lido degli Aranci è stato messo in campo il meglio del folklore regionale. Ci sarà divertimento assicurato con le canzoni tradotte in dialetto piceno da Marino d’ Giurda’ e i compari di Campagna, con il repertorio agreste di Gianluca e li ca’ Rrajati, con i simpaticissimi stornelli dei menestrelli e con le battute sferzanti del duo di Appignano di Macerata.

Ingresso 8 euro con posti numerati. Il weekend della Lido proseguirà anche domenica pomeriggio, alle ore 16.30 all’Ospitale del paese alto, con il secondo appuntamento della rassegna culturale di ’Librarsi’ primavera 2024, che vedrà protagonista Piero Massimo Macchini con le sue ’ricette della mamma’, un libro adatto ai bimbi di tutte le età. A ingresso gratuito, la assegna sta diventando un fiore all’occhiello per l’associazione Lido degli aranci per gli eventi con un’impronta più culturale, vista la grande richiesta da parte di editori e autori sulla propria partecipazione agli eventi in programma.