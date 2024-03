Lilt e Lega navale insieme. Lo sport fa rima con salute

In occasione della settimana nazionale della prevenzione, la Lega Navale Italiana di San Benedetto, in collaborazione con la Lilt di Ascoli e con il sostegno del Comune di San Benedetto, avvia il progetto Salute e Mare e il 24 marzo organizza un open day (9-13 e 15-17), presso il centro sportivo sul lungomare, concessione 45 bis. Verrà presentato un progetto socio/solidale, che prevede un percorso sportivo di prevenzione e promozione di sani stili di vita, mediante attività motoria di sport acquatici quali la canoa e il canottaggio. Sono previste attività a terra, con l’uso delle attrezzature della sezione e saranno fornite ai partecipanti indicazioni di base relative alle due discipline proposte, con uscite in acqua con canoe e imbarcazioni, sotto la guida degli istruttori federali della Lni, coadiuvati dagli atleti delle squadre agonistiche della sezione. Obbiettivo della giornata sarà di mostrare come gli sport acquatici siano consigliati a tutte le età e in grado di coniugare divertimento e aggregazione con l’utilità per la salute e la prevenzione di molte patologie. Particolare importanza rivestono infatti nel campo della riabilitazione psico-fisica post operatoria. "Sarà presente uno stand informativo della Lilt ed un mezzo mobile sanitario per la esecuzione di visite gratuite. In particolare, nell’ambito del supporto psico-fisico a favore delle donne operate al seno, la Lilt promuove in tutta Italia la creazione di piccoli equipaggi di Dragon Boat (imbarcazioni a pagaia di 10 o 20 componenti), e più estesamente attività sportive a terra e in acqua", dice Raffaele Trivisonne, presidente Lilt Ap. Per Doriana Marini, presidente Lni San Benedetto, "l’iniziativa solidale conferma il nostro impegno nella promozione di attività sportive acquatiche, specie a favore delle giovani generazioni e dei soggetti con disabilità e fragilità e con problemi di inclusione sociale. La collaborazione con la Lilt di Ascoli si pone anche l’obiettivo di giungere alla formazione di equipaggi femminili, con l’intento di intraprendere percorsi di riabilitazione psico-fisica".

"Reputo questa iniziativa importantissima e lodevole, soprattutto da un punto di vista psicofisico e sociale, conferma l’attenzione che la Lni ha verso le persone più vulnerabili, creando attorno a loro un ambiente caldo e familiare, necessario per affrontare ogni difficoltà della vita, ancor più prezioso, quando ci si riesce a mettere in rete con altre importanti realtà del territorio come la Lilt", dice l’assessore alle Politiche sociali, Andrea Sanguigni. Per l’assessore allo sport Cinzia Campanelli "la città accoglie con gratitudine l’iniziativa, che va a unirsi ai progetti promossi e realizzati dalla nostra comunità nell’ambito della promozione dell’attività sportiva come strumento per prevenire malesseri e conservare la salute di ciascuno di noi".

Stefania Mezzina