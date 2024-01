L’ingresso di Nestorovski libera Mendes. Pomeriggio da dimenticare per Falasco

Viviano 6. Intuisce la traiettoria del calcio di rigore ma non riesce a deviare il pallone sul fondo. Non può far nulla sul raddoppio. Bravo poi a dare sicurezza al reparto nei minuti finali.

Vaisanen 6. Esordio così così dell’ultimo arrivato che deve vedersela con Sibilli sempre molto ispirato. Meglio nella ripresa quando prende le misure agli avversari, ma può solo migliorare.

Botteghin 6,5. Il capitano è l’ultimo ad arrendersi. Lotta, salta e contrasta con la giusta energia. Ammonito

Quaranta 6. Dalle sue parti arrivano i pericoli maggiori anche a causa della scarsa copertura di Falasco che spesso lo lascia solo in mezzo a due avversari. Con l’ingresso di Celia alza il suo rendimento.

Falzerano 6,5. Cerca di dare un po’ di spinta sulla fascia destra correndo avanti e indietro perdendo però lucidità e precisione, ma non molla di un centimetro e alla fine esce esausto.

Valzania 5. Prova a mettere un po’ di qualità in mezzo al campo, ma fatica a livello atletico a causa della lunga inattività. Fa bene il mister a farlo giocare per recuperare la forma ma alla fine del primo tempo viene sostituito.

Di Tacchio 5,5. Solita gara generosa, ma con poche idee quando ha il pallone tra i piedi. Prova più volte la conclusione dal limite senza fortuna e senza grande energia. Esce per dare spazio a Samuel Giovane nell’assalto finale.

Masini 6. Tanta corsa, qualche buona giocata, ma con pochi spunti interessanti. Però c’è sempre quando occorre rincorrere gli avversari che scappano da tutte le parti.

Rodriguez 6. Il più ispirato tra i bianconeri, sue le conclusioni in porta e gli strappi in velocità che costringono spesso gli avversari al fallo. Esce stremato dopo aver dato tutto per lasciare spazio al giovane D’Uffizi.

Dal 1’st Celia 6,5. Corsa e sostanza. Avesse realizzato anche il gol sarebbe stato da premiare, ma Brenno gli nega la gioia

Dal 1’st Nestorovski 6. Mette la sua esperienza al centro dell’attacco e libera Mendes. Mossa decisiva.

Dal 25’st D’Uffizi 6,5. Lotta con coraggio e si procura il calcio di rigore che riapre il match. Merita spazio dal primo minuto.

Dal 35’st Giovane sv

Dal 45’st Adjapong sv

All. Castori 6. Il suo Ascoli fatica sulle ripartenze del Bari anche a causa della giornata negativa di Falasco che regala i due gol agli ospiti. Il tecnico è bravo a cambiare la squadra nella ripresa e il pareggio dei bianconeri alla fine è meritato.

Arbitro: Ghersini di Genova 5. Prestazione poco convincente soprattutto sui provvedimenti disciplinari. Aiutato dal Var sul rigore del Bari.

Valerio Rosa