L’I.n.r.c.a di Fermo cerca personale

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione L.68/99 art.1, co.1, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore) di un coadiutore amministrativo, ex cat. b Ccnl comparto sanità, da ricondursi al Primo 1° "Digit" della Classificazione Professioni Istat 2011 Codice 4, da destinare all’ I.n.r.c.a., sede di Fermo. Le mansioni: attività amministrative quali ad esempio la classificazione, l’archiviazione e il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura, l’attività di sportello. Tra i requisiti obbligatori richiesti il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). La domanda di partecipazione può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, entro la scadenza del 5 marzo 2024 in una delle seguenti modalità: di persona, allo sportello del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, previo appuntamento; tramite il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato è iscritto ai sensi della L.68/99 (saranno prese in considerazione solo le domande spedite entro il giorno della scadenza, fa fede il timbro e la data di spedizione delle domande); tramite Pec all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, entro e non oltre la data di scadenza; tramite mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato sempre entro e non oltre la data di scadenza. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai centri per l’impiego ai quali si è iscritti.