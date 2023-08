Lionetti in forse, Sant’Emidio rivuole Finestra

Sono giorni di fermento, questi, nei vari sestieri cittadini. In alcuni tiene banco la questione cavalieri e devono essere prese delle decisioni in vista del futuro. Alla Piazzarola, ad esempio, non è affatto scontata la permanenza di Nicholas Lionetti e se ne saprà di più a breve, dopo che i biancorossi si riuniranno in comitato. Al sestiere di Sant’Emidio, invece, l’obiettivo è quello di confermare il giovane Tommaso Finestra, magari con Pierluigi Chicchini responsabile di scuderia, ma anche in questo caso ogni discorso è prematuro e va rinviato a fine mese, dopo la Quintana di Foligno. Non ci sono dubbi a Porta Romana e Porta Solestà, dove Lorenzo Melosso e Luca Innocenzi, vincitori delle Quintane 2023, non possono ovviamente essere in discussione, mentre a Porta Maggiore ci si aspettava di più da Lorenzo Savini, che comunque resterà il cavaliere neroverde anche per il prossimo anno. A Porta Tufilla, infine, si attende di capire come evolverà la situazione di Massimo Gubbini. Nel frattempo, la stagione quintanara non è ancora terminata. Nel weekend dell’8, 9 e 10 settembre, infatti, ci sarà la Tenzone Aurea, ovvero il campionato di A1 per sbandieratori e musici. Il torneo andrà in scena a Montagnana, in provincia di Padova, e sono attesi mille atleti da tutta Italia. Tra questi anche quattro sestieri ascolani, che si daranno battaglia per conquistare qualche medaglia: si tratta di Porta Solestà (campione d’Italia nel 2005 e nel 2013), Porta Romana (campione d’Italia nel 2014), Porta Maggiore e Sant’Emidio (rossoverdi neopromossi e al debutto assoluto in A1). Il 17 settembre, si correrà la Quintana di Foligno. In pista ci saranno anche tre ‘ascolani’: Lorenzo Melosso, Luca Innocenzi e Tommaso Finestra.

Matteo Porfiri