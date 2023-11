L’Italia del tartufo: arriva la guida

La guida ‘L’Italia del tartufo’, primo titolo dei ‘Sentieri golosi’ a cura di Gianluca Carrabs per la collana ‘Le Tartarughine’ targata Typimedia editore, sbarca nel Piceno. Verrà presentata in collaborazione con il Bim Tronto, giovedì, alle 19, alle ‘Osterie e botteghe francescane’ nel chiostro maggiore di San Francesco ad Ascoli. Una guida che presenta l’economia, la cultura, la magia del tartufo e i suoi 138 campanili lungo il Belpaese, dal Piemonte alla Sicilia e alla Sardegna attraverso l’Appennino fino a vedere il mare. Per scoprire e riscoprire città e paesi, borghi e aree interne, paesaggi strepitosi e meraviglie nascoste lungo i sentieri del gusto. È in distribuzione nelle librerie e nelle edicole. All’incontro parteciperanno, insieme al curatore Gianluca Carrabs, il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore all’agricoltura, Andrea Antonini, Guido Castelli, Gino Sabatini, Luigi Contisciani e Giuseppe Cristini, direttore dell’Accademia del tartufo nel mondo.