Lo show dello Spontini al Ventidio La prova generale con le scuole

E’ ispirato alla letteratura per ragazzi lo spettacolo di canto e danza degli allievi dell’istituto musicale ‘Gaspare Spontini’ in programma domenica, alle 17.30, al teatro Ventidio Basso. Ad ingresso gratuito, la rappresentazione è in collaborazione con ‘Koreutica Asd’, gode del patrocinio del Comune e in occasione delle prova generale di sabato mattina (ore 9.30) al massimo ascolano, sono stati invitati a partecipare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ascoli e della provincia. "Le scuole che saranno presenti con i loro studenti – dice la coordinatrice dello Spontini, Maria Puca – sono le medie D’Azeglio e Luciani di Ascoli, l’Isc Falcone-Borsellino di Castorano e Appignano, le suore Concezioniste e del Preziosissimo sangue. Loro hanno aderito, e per questo ringrazio le dirigenti, credendo nella bontà del progetto che vede impegnate le classi di danza e della Koreutica dell’istituto, il coro ‘La Corolla’ voci bianche, il corso di teatro, le classi di canto. E’ stato un lavoro di gruppo che ha visto fare squadra tra i docenti dello Spontini. Competenza e professionalità rappresentano la mission dell’istituto musicale".

Diretto artisticamente da Maria Luigia Neroni per la regia di Letizia Neroni, lo spettacolo vedrà esibirsi: i cantanti Massimiliano Civita, Paolo Rossetti e Maurizio Angelini, e ancora Vittoria D’Alessio e Lucia Bottacini dirette dalla docente Angela Crocetti, Lucia Flavia Rodilossi diretta da Victoria Viola, Costantino Tondi, Maria Antonietta Crocetti e Sofia Diletta Tempera diretti da Francesco e Paolo Aceti, il coro ‘La Corolla-Spontini’ diretto dal maestro Mario Giorgi, le allieve di danza dello ‘Spontini’ e de ‘La Koreutica Asd’. Lo spettacolo nasce dal desiderio di raccontare attraverso il linguaggio della danza alcuni tra i capolavori della narrativa che hanno affascinato e formato intere generazioni di giovani lettori. "E’ un evento importante – dice l’assessore alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti - che vede coinvolti, non solo gli allievi dello Spontini, ma anche gli studenti delle scuole nella fruizione dello spettacolo, in particolare nella giornata di prova. Questo perché risponde alla vocazione pedagogica dello Spontini che è quella di avvicinare i bambini e i ragazzi all’arte, coltivare i loro talenti". "Ringrazio l’istituto Spontini – conclude il sindaco Marco Fioravanti –, che è una nostra eccellenza. Sarà uno spettacolo molto bello e suggestivo".

Lorenza Cappelli