L’olio contro le mafie donato dal questore

Il questore della provincia di Ascoli, Giuseppe Simonelli, ha donato ai vescovi delle diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto l’olio prodotto dagli ulivi presenti nel Giardino della Memoria di Capaci.

Da quegli ulivi, ognuno dedicato ad una vittima innocente delle barbarie mafiose e piantumati su quella terra macchiata dal sangue dei giusti e degli onesti, è iniziato un percorso di rinascita, curato dall’associazione Quarto Savona 15, che trae il nome dalla sigla radio utilizzata dall’equipaggio della polizia di scorta al giudice Falcone e fondata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta Antonio Montinaro. L’obiettivo dell’iniziativa è quello, nell’approssimarsi del 32esimo anniversario dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, di tenere viva la memoria di quanti sono caduti per mano della mafia. L’olio ricavato è stato donato a tutte le diocesi italiane per essere consacrato in occasione della messa crismale della settimana santa ed essere poi utilizzato come olio santo nel corso dell’anno liturgico.