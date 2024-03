Lollobrigida oggi in città. Nuovo corso universitario e ’Ascoli città dell’olio’

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sarà oggi all’Ulpiani di Ascoli dove presenzierà alla terza edizione del Campionato studenti degli Istituti Agrari d’Italia per la potatura dell’olivo allevato a vaso policonico. All’appuntamento hanno annunciato la loro presenza anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Rosanna Moretti, il presidente Amap Marco Rotoni e il vice presidente Amap Renato Frontini. Molteplici i partner coinvolti come l’Università Politecnica delle Marche, la Rete Nazionale degli Istituti Agrari e la Scuola Potatura Olivo. L’arrivo ad Ascoli di Lollobrigida è previsto per le 12 e ad accoglierlo all’Ulpiani ci sarà il sindaco Marco Fioravanti. Il ministro visiterà l’istituto e l’annessa azienda agraria. Alle 14,45 verrà presentato il nuovo corso universitario di laurea magistrale ’Paesaggio, innovazione, sostenibilità’ e verrà illustrata l’adesione di Ascoli all’associazione nazionale ’Città dell’Olio’. Infine incontrerà in Pinacoteca le associazioni di categoria. L’Istituto ’Celso Ulpiani’ si è guadagnato l’onore di ospitare la manifestazione a seguito della vittoria del campionato nazionale, avvenuta lo scorso anno, da parte dello studente Jacopo Guglielmi del 5° Professionale Agrario. Un evento importante per Amap e per tutto il territorio regionale a testimonianza della virtuosa collaborazione con le scuole e tra le varie Istituzioni, gratificata in questa occasione dalla visita del ministro Lollobrigida.

Amap curerà inoltre con i suoi tecnici gli aspetti organizzativi della gara insieme allo stesso Istituto. L’inizio della terza edizione del campionato è prevista alle 10. Non mancheranno la tradizionale ’merenda del potatore’ e ulteriori momenti conviviali. Appuntamento didattico importante sarà quello con la dimostrazione pratica di potatura olivo a vaso policonico, in programma alle 11.30, con il direttore della Scuola Potatura Olivo Giorgio Pannelli. Nel pomeriggio avranno luogo le fasi salienti e conclusive della gara, dapprima precedute dalla presentazione di Ascoli Piceno come ’Città dell’olio’. Amap enuncerà infine i risultati della manifestazione alle 15.30 con la conseguente premiazioni dei vincitori.

Peppe Ercoli