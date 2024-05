’L’Opera Surreal’, due serate al Parco dei Principi

A Grottammare torna ’L’Opera Surreal’. Due serate, il 12 e il 13 agosto, all’Arena del Parco dei Principi per lo show che ha conquistato migliaia di persone, locali e turisti, nelle passate edizioni. L’ha ufficializzato Filippo Olivieri, che insieme ai suoi animali, è pronto ad emozionare il pubblico. L’Opera Surreal è una combinazione unica tra musica e performance artistiche unite alla presenza degli animali. Con la maestria artistica e passione per la vita selvatica che Filippo Olivieri ha sempre avuto, ’L’Opera Surreal’ promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti quelli che vi parteciperanno. L’arena dell’hotel Parco dei Principi a Grottammare per due giorni si trasformerà in un palcoscenico di meraviglie, dove la musica avvolgerà lo spettatore mentre artisti e animali si esibiscono in uno spettacolo unico nel suo genere. Con la conferma della due giorni di spettacolo è arrivata anche la prevendita dei biglietti sul circuito ciaotickets. "La natura e gli animali hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore – afferma Filippo Olivieri – Sono cresciuto sussurrando ai cavalli, insegnando ai cani a muoversi al ritmo dei miei passi e scrutando l’orizzonte con i falchi".