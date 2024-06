Lotta agli incendi, direttive del prefetto

Pulire i terreni incolti vicino alle case e alle strade, nonché le zone lungo le linee ferroviarie per limitare il rischio di incendi. In tale direzione il prefetto di Ascoli Sante Copponi ha sollecitato le polizie locali a vigilare sul rispetto delle disposizioniantincendio dal 15 giugno al 15 ottobre. Con la direttiva prefettizia viene evidenziata l’esigenza di continuare a rafforzare la collaborazione inter-istituzionale, contro gli incendi boschivi sotto il duplice profilo della mitigazione del rischio di innesco e di propagazione e del contenimento delle conseguenze degli eventi incendiari sugli ambienti antropici e naturali. Il prefetto ha invitato i Sindaci a impartire disposizioni ai comandi di polizia locale affinché venga posta in essere la necessaria vigilanza volta a prevenire situazioni di rischio di propagazione di incendi nelle sedi stradali per incuria o disattenzione degli utenti delle strade; richiamare l’attenzione dei proprietari di terreni affinché provvedano alla pulizia delle zone dove, in ragione della vicinanza alle strade, la vegetazione non curata potrebbe fungere da comburente, nonché sensibilizzare i proprietari dei terreni prossimi alle abitazioni affinché adottino i necessari interventi volti a prevenire situazioni di pericolo e, infine, ad aggiornare i propri piani di protezione civile e il catasto delle aree percorse dal fuoco, con la conseguente applicazione dei vincoli previsti dalla legge. Analoga raccomandazione è stata rivolta ai soggetti competenti in materia di viabilità stradale e ferroviaria, invitandoli alla rimozione della vegetazione lungo i percorsi delle strade e delle linee ferroviarie, soprattutto in corrispondenza dei fossi e delle cunette laterali, che possono diventare depositi di materiale ad alto rischio, come carta, foglie e arbusti, facilmente combustibili.

Ma. Ie.