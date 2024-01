Lotteria di Natale del Comune, ecco tutti i biglietti vincenti: premi da ritirare entro gennaio

Potranno essere ritirati fino al 31 gennaio i premi della Lotteria di Natale di Cupra Marittima i cui numeri vincenti sono stati estratti sabato pomeriggio in piazza Possenti. Il Montepremi ammonta a 2.500 euro in buoni acquisto suddivisi in 19 tagliandi vincenti. Primo premio 1° premio 500 euro al biglietto 03701; 2° premio 400 euro al numero 12208; 3° premio 300 euro al numero 02385; 4° premio 200 euro n. 03136; 5° premio 100 euro n. 06927; 6° premio 100 euro n. 09285; 7° premio 100 euro n.15069; 8° premio 100 euro n. 09232; 9° premio 100 euro n. 05401; 10° premio 100 euro n. 10525; 11° premio 100 euro n. 06381; 12° premio 50 euro n. 06383; 13° premio 50 euro n. 01973; 14° premio 50 euro n. 06331; 15° premio 50 euro n.13036; 16° premio 50 euro n. 06668; 17° premio 50 euro n. 15366; 18° premio 50 euro n. 08803; 19° premio 50 euro n. 16964. Per ritirare il premio sarà necessario contattare telefonicamente il numero 3338824907 per programmare la consegna del biglietto vincente e il ritiro dei buoni. I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 30 marzo presso gli esercizi commerciali aderenti e fino ad un massimo di 5 buoni spesa per esercizio commerciale.