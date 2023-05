Lucciarini presenta la squadra Magda Verdecchia è la new entry

Il rieletto sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, nella serata di venerdì ha nominato gli assessori e convocato il consiglio comunale per tutti gli adempimenti di legge, Consiglio che ha anche nominato Presidente, Stefano Fraticelli. La carica di vice sindaco è andata a Roberto Pasquali che è assessore al: Personali, Agricoltura, Viabilità, Decoro, Manutenzioni, Toponomastica e Servizi cimiteriali. Alessandro Lucciarini ha mantenuto per se il settore Affari Generali e i Rapporti con Enti ed Istituzioni. In linea di massima, quindi, il Consiglio comunale è nel segno della continuità, con qualche incarico che è passato da un consigliere all’altro, ma in giunta c’è una new entry, Magda Verdecchia: dottoressa del Mazzoni di Ascoli, cui il sindaco ha affidato la Sanità, i Servizi sociali, le Promozioni politiche del Sollievo. A Leonardo Perozzi è stato assegnato il Bilancio, Tributi, Attività produttive, Politiche energetiche, mentre Stefania Bruni è stata riconfermata alla guida della Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche per la terza età, rapporto con le associazioni e Commercio. Incarichi di responsabilità sono stati affidati a tutti i consiglieri. Stefano Fraticelli oltre che l’incarico di Presidente, dovrà occuparsi di: Attuazione Pnrr, Turismo, Bandiera Arancione, Valorizzazione prodotti tipici, Comunicazione, Innovazione, Politiche comunitarie, Rapporti con Enti universitari e Ricerca. Maria Rita De Angelis si occuperà di Sport, Politiche giovanili, Quartieri e Frazioni e della promozione delle politiche del sollievo. Alessandro Ricci, il primo degli eletti, che era stato assessore per un lungo periodo del primo mandato di Lucciarini, poi lasciato per motivi di lavoro, ora si occuperà di Ambiente, Protezione civile, Sicurezza, Lavori pubblici, Pianificazione urbanistica, Servizio civile. Alla consigliera Silvia Maroni l’incarico di seguire le Politiche per la famiglia ed i Servizi sociali.

