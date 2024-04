Luci spente per la processione, tentano il furto

Approfittano della processione del Cristo morto lungo le vie del centro storico per tentare di mettere a segno un furto in appartamento. E’ avvenuto ad Acquaviva Picena nella serata di venerdì santo. Mai e poi mai il sindaco Sante Infriccioli avrebbe potuto immaginare che la decisione di far spegnere le luci dell’illuminazione pubblica, con lo scopo di creare una particolare atmosfera durante la sacra rappresentazione avrebbe potuto favorire l’opera dei ladri che hanno tentato di compiere, in breve tempo, la bellezza di furti in altrettante abitazioni del paese. Per fortuna le imprese criminose non sono andate a segno, nel senso che in tutte le case sono state forzate porte e finestre ma, secondo quanto riferito dagli interessati, non sarebbe stato rubato nulla. Probabilmente il poco tempo a disposizione o perché disturbati, i malviventi sono entrati nelle case ma non avendo trovato nulla a portata di mano se ne sono andati senza prendere nulla. I proprietari delle abitazioni "violate", a ogni modo, si sono recati a sporgere denuncia nella locale stazione dei carabinieri che hanno attivato le indagini.