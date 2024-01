Luciani risponde alle accuse: "Vagnoni si informi meglio"

Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani risponde al duro attacco di Antonio Vagnoni con toni altrettanto duri: "La minoranza, in particolare il capogruppo, prima di esternare notizie, avrebbe il dovere politico di leggere le determine di affidamento dei lavori". Il sindaco Alessandro Luciani risponde, punto per punto. "Sulla scuola Isc,e spostamento segreteria – spiega – c’è un accordo trilaterale tra i comuni di Spinetoli, Monsampolo e il preside. La segretaria si trova solo momentaneamente a Monsampolo, non appena termineranno i lavori di realizzazione della scuola media troverà il suo posto nella nuova struttura. Purtroppo i lavori si erano fermati a causa di problematiche note ai tutti: burocrazia della ricostruzione e del 110. I lavori ripartiranno a breve. Il consigliere – tuona il sindaco – accusa l’amministrazione di aver perso studenti, ma la situazione attuale è quella che segue: il 95% degli studenti residenti a Pagliare, si sono iscritti qui; se abbiamo perso 40-50 studenti di Colli del Tronto, ne abbiamo recuperati circa 400 di Monsampolo e 150 di Acquaviva. Con 1400 studenti abbiamo l’ISC più numeroso della Vallata, il più grande dopo Ascoli e San Benedetto. Per quanto riguarda i moduli scolastici – prosegue il sindaco – sono al servizio della scuola ed è quest’ultima a deciderne l’uso. Per quanto riguarda l’asilo di Spinetoli, in accordo con la scuola e i genitori, abbiamo deciso di non spostarlo a Pagliare, ma temporaneamente in una palestra, per non togliere un importante servizio ai residenti. Continua la procedura per la costruzione della nuova scuola per l’infanzia, siamo giunti quasi alla conclusione dell’iter per la cessione della lottizzazione del terreno da parte di un privato, poi inizieranno i lavori. Ci siamo già portati avanti, facendo le ispezioni sia geologiche che archeologiche. Per le due strade di Spinetoli, via Marconi e via Piediprato abbiamo intercettato un finanziamento di circa 700 mila euro. I lavori sono iniziati a settembre e dureranno 300 giorni complessivi. In via Piediprato la strada chiusa verrà tutta riasfaltata a breve, così come il tratto finale. Per i lavori sulla strada provinciale di Spinetoli ci è stato garantito dal presidente della Provincia che partiranno ad anno nuovo. Purtroppo le assenze, in parte o totali, della minoranza sono pressoché periodiche, sia nelle commissioni sia in consiglio".

"Addirittura – dice ancora luciani – nell’ultimo era presente solo un consigliere di minoranza, per la cronaca, non era Vagnoni, quindi non ha votato il Bilancio, ma non era presente neanche per l’adozione della variante al Piano regolatore, quella che lui definisce ancora una ‘promessa’. Io penso che se avesse ascoltato un po’ i suoi concittadini si sarebbe reso conto dell’importanza dello strumento, per lo sviluppo del territorio. La sua presenza gli avrebbe permesso di informarsi su tutti gli investimenti in atto, come quelli per i parchi, i lavori inizieranno a gennaio. Sull’Oasi della Valle, il consigliere dice ‘no comment’, e forse perché da parte sua non c’è nulla da commentare. Sul ‘centro abitato diroccato’, così definisce il centro storico, si informasse di chi sono quelle case, ricordiamo che gli immobili comunali sono restaurati e che si investe da anni per valorizzare il centro storico con le strutture museali e prossimamente verrà sostituita tutta l’illuminazione con luci led. Sul cimitero di Spinetoli abbiamo ottenuto un finanziamento di 800mila euro, notizia nota a chi ha partecipato al consiglio comunale o ha letto i giornali nei giorni successivi, a breve avremo il progetto e partiranno i lavori. Suggerisco – conclude il sindaco – al consigliere Vagnoni di studiare un pochino perché più volte partecipa ai consigli senza prepararsi risultando impreciso".