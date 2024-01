Lucidatore di metalli, meccanici, parchettista

Azienda metalmeccanica di Montegiorgio ricerca lucidatore di metalli (lucidatore di minuterie metalliche). Requisiti richiesti: esperienza nell’uso della spazzolatrice/pulitrice, diploma di scuola superiore, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato ed a tempo pieno. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 450416, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it.

Azienda meccanica di Fermo ricerca, invece, meccanici. La proposta di contratto è a tempo determinato per 12 mesi. Per candidarsi inviare il curriculum vitae, indicando il codice 313551, sempre a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Impresa edile di Porto Sant’Elpidio ricerca parchettista e posatore di pavimenti in possesso della patente b e disponibilità a trasferte nazionali. La proposta di contratto è un apprendistato a tempo pieno. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 482973, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Il centro per l’impiego di Fermo, risponde anche ai numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670.