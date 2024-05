Ludovica Di Buò talento della danza: ora l’accademia di Roma

Un sogno che diventa realtà. E’ quello che si è realizzato per l’ascolana Ludovica Di Buò che è stata ammessa all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, un istituto di alta formazione culturale, riconosciuto dal Miur, per esercitare la professione di danzatore. Un traguardo straordinario raggiunto, a soli 18 anni, dopo una selezione durissima, che l’hanno vista confrontarsi con circa 200 danzatrici provenienti da varie regioni italiane. Al termine delle prove pratiche e teoriche la giovane ascolana si è posizionata 11esima su 35 ammesse ad entrare in Accademia. "Per noi è una gioia immensa – racconta mamma Marika – perché sono stati anni di grandi sacrifici e rinunce, ma che hanno portato ad un grande risultato. L’ammissione è ambita da ogni ballerina ma inevitabilmente comporta un grande cambiamento di vita. Ma siamo consapevoli che un treno così passi una volta nella vita". Ludovica ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza a soli 7 anni, presso la scuola Danzarte di Claudia Casimirri mostrando fin da subito una passione e un talento fuori dal comune. "Sin da bambina – racconta la direttrice Casimirri – erano evidenti le sue qualità artistiche e la sua predisposizione verso la danza, disciplina che ha praticato con impegno e dedizione".