"Ma non siamo l’ammazza grandi"

Un punto in casa della capolista, l’Atletico Ascoli si conferma grande con le grandi e raccoglie un punto importante. Soddisfatto mister Seccardini, che al termine della sfida applaude i suoi ragazzi: "Ancora una volta abbia dimostrato i nostri principi, confermando che non possiamo snaturarci. Ci chiamano ‘ammazza grandi’, ma non è la verità". Il tecnico bianconero poi aggiunge: "Su questi palcoscenici, contro squadre di caratura importante, è normale alzare il livello di attenzione. Noi non cambiamo le nostre idee di gioco, il Campobasso è una squadra fortissima allenata da un tecnico bravo. Il segreto è alzare sempre più il livello dell’attenzione". "Siamo una squadra giovane e neopromossa – conclude Seccardini –. I miei ragazzi hanno disciplina e per me è un piacere allenarli. Abbiamo un solo obiettivo: quello di portare a casa la salvezza e farlo il prima possibile".