Madonna della Sanità, festa nel quartiere Lava

Natura, spiritualità ed energia. In tanti martedì sera hanno partecipato alla festa che celebra la Madonna della Sanità, nella chiesetta rurale, immersa tra i campi coltivati, nel verdeggiante quartiere Lava di Offida, tra cespugli di ginestre e campi di grano pronti ad imbiondire. Il luogo è raggiungibile anche a piedi dalla strada comunale Vecchia Mezzina o dalla provinciale Ponticelli. Il profondo significato religioso e la bellezza del posto, rendono il luogo splendido e ricco di spiritualità. Lì, sulle sorgenti del torrente Lama, in molti hanno preso parte alla messa e successivamente alla processione, celebrati dal parroco don Armeno Antonini. La processione si è snodata verso la strada sterrata tra i campi. Un momento molto toccante, il gruppo di persone con devozione ha pregato immersp nel silenzio, rotto solo dalla lettura del cantico delle creature di San Francesco di Assisi. Al termine come si suol dire: tutti i santi finiscono in gloria, infatti si è aperto un ricco buffet, a bordo piscina, offerto dall’imprenditore Pio Marconi, proprietario della casa vacanze a ridosso della chiesa.

Maria Grazia Lappa