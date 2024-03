Magistratura sotto attacco. Incontro con Bruti Liberati

Mercoledì dalle 17.30 presso la libreria Rinascita di Ascoli sarà presentato il libro ’Pubblico ministero. Un protagonista controverso della giustizia’ (Raffaello Cortina). All’evento sarà presente l’autore Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano che analizzerà gli aspetti più interessanti del suo volume con la prof. Chiara Gabrielli dell’Università di Urbino, l’avvocato Mauro Gionni, presidente Camera Penale Ascoli e il procuratore della Repubblica di Ascoli Umberto Monti. A coordinare il tavolo dei relatori sarà la giornalista Teresa Valiani. Il pm è spesso al centro di polemiche. La Costituzione ha ridisegnato la sua figura e il suo ruolo in termini del tutto innovativi rispetto allo Stato liberale e al fascismo, ma il percorso per l’attuazione di questi principi è stato lungo e accidentato. Il pm ha infatti un duplice volto: costruisce e sostiene l’accusa ma, come parte pubblica, ha un dovere di verità che lo differenzia radicalmente dall’avvocato difensore, per il quale, a garanzia dell’equo processo, l’unico obiettivo è la difesa del cliente. Per il pm, invece, l’unico obiettivo è la ricerca della verità. L’obbligatorietà dell’azione penale e la separazione delle carriere tra giudici e pm sono oggi al centro di un acceso dibattito, e l’autore si sofferma sulle questioni più attuali per analizzarle nella loro complessità. Per il pubblico ministero oggi il cantiere aperto è quello della professionalità, della accountability e della deontologia, temi che toccano però tutti e tre gli attori della giustizia: giudici, avvocati e appunto pubblici ministeri. Occorre quindi impegnarsi nella costruzione di una comune cultura fra tutti gli esponenti delle professioni giuridiche.