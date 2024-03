Malore improvviso. Addio Donatella Stallone

Verranno celebrati questo pomeriggio alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata i funerali di Donatella Stallone amatissima sorella dell’assessore allo sport Nico e moglie del dottor Pierino Manardi. La signora di 67 anni, ha accusato un malore improvviso che l’ha colpita mentre era in casa. Tempestivi ma inutili i soccorsi. Donatella Stallone lascia, oltre al fratello Nico, il marito Piero, i figli Piergiulio, Cristina e Raffaella, le nipoti Stella e Matilde, il genero Emiliano ed i cognati Barbara, Paolo e Paola. La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria Damiani, ad Ascoli, dove nel corso della giornata si sono radunati anche gli amministratori comunali per stringersi intorno al collega Stallone. La famiglia chiede, a chi vorrà omaggiare la loro congiunta, non fiori ma offerte alla sezione Ail di Ascoli. Alla famiglia Stallone e Manardi giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa