Malore in casa, addio all’avvocato. Domenico Pignoloni. Oggi i funerali

Si svolgeranno oggi alle 15,30 presso la chiesa di San Giacomo della Marca i funerali dell’avvocato Domenico Pignoloni, morto venerdì a seguito di un malore che lo ha colto nella sua abitazione ad Ascoli. Il 40enne ascolano non stava bene da tempo, purtroppo, e due giorni fa mentre era in casa la situazione è precipitata col malore che gli è stato fatale, nonostante i tentativi del 118. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Mazzoni, il giovane avvocato è deceduto. Pignoloni lascia la moglie Elena e una figlia. La notizia ha destato grande commozione in città ed anche l’Ordine degli Avvocati di Ascoli ha voluto ricordare il legale che si occupava principalmente di diritto bancario. "L’Avvocatura ascolana si unisce al dolore dei familiari e di tutti coloro che lo conoscevano. La sua passione ed il suo impegno continueranno ad ispirare chi ha avuto il privilegio di conoscerlo" è il saluto del presidente dell’Ordine Paolo Travaglini al collega scomparso prematuramente.

p. erc.