Malore sulla piattaforma. Dolori addominali, operaio soccorso con l’elicottero

Soccorso con l’elicottero un lavoratore croato, S. H. di 37 anni che si trovava nella piattaforma Eni Pennina, a 12 miglia dalla costa di San Benedetto. Mercoledì intorno alle 21 il giovane accusava forti dolori addominali che avevano fatto ipotizzare un problema di carattere cardiaco, ma poi il problema, valutato dai medici del pronto soccorso di San Benedetto, è risultato di natura diversa. Scattata la richiesta di intervento alla capitaneria di porto, sul posto si è recato l’equipaggio della motovedetta cp 2081 e l’elicottero Nemo 12 della base aeromobile della guardia costiera di Pescara, che è atterrato nella piazzola attrezzata sulla piattaforma. Preso a bordo il paziente, il velivolo si è recato subito al porto di San Benedetto, dove ad attendere il malato vi era un equipaggio della potes – 118 e due pattuglie della capitaneria di porto. Terminati gli accertamenti diagnostici e clinici, il trentasettenne è stato ricoverato con il codice giallo in attesa di eventuali approfondimenti. "La nostra priorità è la salvaguardia della vita umana in mare – afferma la comandante della capitaneria Alessandra Di Maglio – Ci esercitiamo di continuo per affrontare con successo situazioni come quella di ieri. L’operazione di soccorso, nota in gergo come evacuazione medica è stata particolarmente difficile a causa delle condizioni notturne e dello spazio limitato per l’atterraggio sulla piattaforma. Nonostante queste sfide, il velivolo, equipaggiato con le migliori tecnologie che il mercato può offrire e con a bordo un aerosoccorritore altamente specializzato, ha effettuato un’operazione precisa e tempestiva, raggiungendo rapidamente la piattaforma e recuperando l’uomo in grave difficoltà".

Ma. Ie.