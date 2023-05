Manifestazioni culturali con la Fondazione Carisap

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha pubblicato un nuovo Bando per la presentazione di progetti esecutivi nell’ambito di intervento "Eventi e manifestazioni culturali". L’obiettivo è sostenere iniziative in grado di potenziare l’accesso alla cultura, nelle sue molteplici manifestazioni, da parte di tutte le età. Una particolare attenzione sarà dedicata a promuovere progetti esecutivi in grado di coinvolgere anche i giovani ed i soggetti con fragilità eo che prevedano soluzioni opportune per superare barriere architettoniche ovvero ostacoli di natura cognitiva e sensoriale. Le iniziative dovranno avere una rilevanza in ambito culturale (artistico, musicale, teatrale, editoriale, etc.) e contribuire ad accrescere la visibilità e l’attrattività turistica del territorio. Per la presentazione dei progetti esecutivi è necessario utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito internet https:contributi.fondazionecarisap.it. Terminata la procedura, il soggetto responsabile dovrà procedere alla stampa ed alla scansione del formulario inviato e trasmetterlo all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) [email protected], entro e non oltre le 12 del 3 giugno. La Fondazione sostiene la realizzazione di progetti esecutivi - che abbiano superato la procedura valutativa con esito positivo – attraverso lo stanziamento di un importo fino al 80% del costo complessivo del progetto.