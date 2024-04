Mantovani critico: "Presi due legni, ma serve di più"

Il giorno dopo il pareggio senza reti allo stadio ‘Tombolato’ di Cittadella, l’amarezza dei supporters del Picchio è ancora tanta. Il gol al 96esimo della Ternana contro la Cremonese ha tolto ancora più peso al valore del punticino guadagnato in Veneto anche perché dopo il palo colpito da Vaisanen la squadra bianconera si è accontentata del pari senza provare neanche l’assalto finale. E anche il difensore Valerio Mantovani, ha sottolineato che al di la di tutto, davanti occorre fare di più. "C’è rammarico perché abbiamo creato diverse occasioni da gol, non finalizzandole nel modo migliore. Abbiamo colpito una traversa, un palo ma certo dovevamo fare di più. Nota positiva non abbiamo subito gol. A parte i primi dieci minuti dove loro hanno avuto un’occasione per calciare in porta, il resto della gara l’abbiamo disputato nel modo giusto, sapendo che il Cittadella vive di seconde palle e ti può mettere in difficoltà con l’attacco degli spazi".

Nonostante l’emergenza in difesa non avete corso grandi rischi?

"E’ vero eravamo un po’ in emergenza dietro, non avevamo neanche il capitano Peppe Bellusci, però come ho detto per la seconda gara consecutiva non abbiamo preso gol e credo che questo sia comunque un buon segnale. Dalla prossima gara riavremo Peppe Bellusci e spero che tornerà a disposizione anche Eric Botteghin. Di sicuro in squadra ci sono difensori forti, con tanta esperienza".

Gara difficile condizionata anche dal primo caldo quasi estivo?

"La partita è stata difficile e poi è arrivato anche questo gran caldo che ha condizionato. Adesso ci riposiamo un giorno per recuperare le energie, ma poi dobbiamo subito rimetterci al lavoro perché sabato ci aspetta un altro impegno difficile contro il Modena che ha cambiato allenatore e di certo verrà al Del Duca per vendere cara la pelle"

La vittoria in trasferta della Cremonese ha ridimensionato il valore di questo pareggio a Cittadella?

"La Ternana ha fatto questo exploit a Cremona, ma a noi delle altre deve interessarci poco. Noi dobbiamo fare il nostro percorso e conquistare le nostre vittorie. Se cominciamo a vincere le partite saranno le altre squadre a doversi preoccupare di noi. Sono convinto che se da qui alla fine metteremo in campo il carattere delle che abbiamo dimostrato di avere nelle ultime due gare, riusciremo a salvarci".

Valerio Rosa