Mappatura delle attività, tavolo con Confcommercio e Wap

Incontro tra comune, enti e commercianti. La Confcommercio di Ascoli, insieme all’associazione Wap, lunedì prossimo alle ore 10.30 accoglierà nella propria sede di via Dino Angelini l’assessore Nico Stallone e le aziende della città per confrontarsi sul recente censimento, la conseguente mappatura delle attività commerciali e le strategie di incentivazione e sostegno, sia per le tipologie carenti che per le imprese esistenti. Nell’occasione sarà esaminato anche l’imminente bando regionale per i centri commerciali naturali. "Abbiamo apprezzato sin dall’inizio il progetto comunale di censire le attività commerciali esistenti e la loro dislocazione sul territorio – commenta il responsabile Confcommercio Costantino Brandozzi –. Ogni decisione politica non può prescindere dalla conoscenza della realtà su cui si vuole agire. Ribadiamo la necessità di suddividere il territorio comunale, specie il centro storico, in sotto aree omogenee e la sovrabbondanza del food in alcune aree".

m.m.