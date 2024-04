Mariti violenti, dalla questura scattano i primi provvedimenti

Due donne di origini straniere, una residente a San Benedetto e l’altra a Grottammare, hanno denunciato di aver subito violenza da parte dei rispettivi mariti che sono stati ammoniti dal personale della divisione anticrimine della questura di Ascoli. L’ammonimento rappresenta una misura cautelare adottata con l’intento di prevenire l’escalation della violenza domestica. Si tratta di un avvertimento mirato a dissuadere i soggetti coinvolti dall’ulteriore perpetrare di atti lesivi nei confronti del proprio coniuge. La decisione della questura si inserisce in un quadro più ampio di contrasto alla violenza di genere, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono donne immigrate. Attraverso interventi preventivi come l’ammonimento, le autorità mirano a proteggere le vittime e a garantire loro un ambiente domestico sicuro. Va detto che l’ammonimento è solo una delle possibili misure per contrastare la violenza.